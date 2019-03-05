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Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bergama ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler, köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi.

Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bergama ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler, köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi. Bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydeden sürücüler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyenler, köpeğe işkence yapanların yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
Olay, Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, köpeği boğazından 35 KDC 14 plakalı otomobilin arka tamponuna bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi. Bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydeden sürücüler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve tekrar paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Görüntüleri izleyenler, köpeğe işkence yapanların yakalanıp, cezalandırılmasını istedi. Jandarma ekiplerince otomobil sürücüsü ile yanındakinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürükledilerKöpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürükledilerKöpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler

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