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Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 19:08 | Son Güncelleme

ARACINA SIĞMADIĞI İÇİN ARKASINA BAĞLAMIŞ İzmir'in Bergama ilçesinde, otomobilin arkasına bağlanan köpeğin, kilometrelerce sürüklendiği anların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

ARACINA SIĞMADIĞI İÇİN ARKASINA BAĞLAMIŞ
İzmir'in Bergama ilçesinde, otomobilin arkasına bağlanan köpeğin, kilometrelerce sürüklendiği anların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yapılan araştırma sonucu otomobilin sahibinin, Mustafa H. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Mustafa H. hakkında, savcılığa bilgi verildikten sonra '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından işlem yapıldı.
Mustafa H.'nin, ifadesinde, köpeğin kendisine ait olduğunu ve aracına sığmadığı için iple arkaya bağladığını söylediği öğrenildi. Hakkında işlem yapılan Mustafa H., serbest bırakıldı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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