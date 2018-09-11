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Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen o sürücüye kamu davası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyen Ramazan D.

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen o sürücüye kamu davası

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyen Ramazan D. (55) hakkında, 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.
Olay, ağustos ayında, Fethiye- Antalya yolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanan köpek, sürüklenerek, çekildi. Bu anlar, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyadan paylaşıldı. Polis, aracı kullanan sürücünün Ramazan D. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ramazan D., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ramazan D.'ye, 5199 sayılı 'Hayvanların Korunması Kanunu' ve 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında, toplam 4 bin 252 TL'lik idari para cezası kesildi. Ramazan D. hakkında, son olarak 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Seydikemer'de köpeği aracının arkasına bağlayarak sürükleyen Ramazan D. hakkında, trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan 2 yıla kadar hapis istemi ile kamu davası açılmıştır" denildi.
'TURİZM ZABITASI' OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavi edilen ve 'Aslan' ismi verilen köpek ise bir süre önce Fethiye Belediyesi tarafından 'turizm zabıtası' olarak görevlendirilmişti.

FOTOĞRAFLI

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen o sürücüye kamu davasıKöpeği otomobilin arkasında sürükleyen o sürücüye kamu davasıKöpeği otomobilin arkasında sürükleyen o sürücüye kamu davasıKöpeği otomobilin arkasında sürükleyen o sürücüye kamu davası

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