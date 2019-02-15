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Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen sürücü serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ölü olduğunu iddia ettiği köpeği iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürürken görüntülenen sürücü B.Ç.

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen sürücü serbest

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ölü olduğunu iddia ettiği köpeği iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürürken görüntülenen sürücü B.Ç. (40) emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
​Keşan ilçesinin Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde çalışan B.Ç., Çarşamba günü çiftlikte öldüğünü öne sürdüğü sokak köpeğini gömmek üzere iple otomobilin arkasına bağlayarak, sürüklemeye başladı. B.Ç., Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdiğinde, başka bir aracın sürücü Murat Ekşi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekşi, otomobil sürücüsüne de tepki gösterdi. Murat Ekşi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, plakasını aldığı aracın sürücüsünden şikayetçi oldu.
Polis, plaka üzerinden sürücü B.Ç.'ye ulaştı. Emniyete çağrılan B.Ç. ifadesinde, sokak köpeğinin uyuz hastalığından telef olduğunu, çürümeye ve kokmaya başladığını, durumu Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Geçici Hayvan Barınağı yetkililerine bildirdiğini, ancak ilgilenenin olmadığını öne sürdü.. B.Ç., hastalığın diğer hayvanlara da bulaşmaması için köpeği çöpe atmak için yola çıktığını, tepki görünce de paniğe kapılarak, yol kenarına bıraktığını kaydetti. B.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Polisin B.Ç. hakkında hazırladığı tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Köpeğin sürüklenirken ölü olup olmadığının belirlenmesinin ardından B.Ç.'ye cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

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