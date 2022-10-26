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'Köpeği seviyorum, sevemez miyim' demiş, tecavüz iddiasıyla yargılanmıştı! Sanık hakkında beraat

26.10.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de 2014 yılında meydana olayda köpeğe tecavüz iddiasıyla yargılanan ve beraat eden H.Y. kararın Yargıtay tarafından bozulması sonrası, yeniden görülen davada, ikinci kez beraat etti. Fotoğraf ve görüntülerin karşılaştırılması için adli bilişim dairesinden alınan raporda, "Kısmi benzerlik göstermekle birlikte, karar vermek için yetersizdir" denilerek net bir tespitin yapılamadığı vurgulandı. Sanık 'Ne yapıyorsun' diye soran komşulara, 'Köpeği seviyorum sevemez miyim' demişti.

'Köpeği seviyorum, sevemez miyim' demiş, tecavüz iddiasıyla yargılanmıştı! Sanık hakkında beraat

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hamdi Y. katılmadı. Duruşmada şikayetçi, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukatlar ile sanık avukatı hazır bulundu.

"SUÇTAN KURTULMAK İÇİN KAŞINI ALARAK İMAJ DEĞİŞTİRDİ"

Şikayetçi avukatı Yasemin Babayiğit, "27 Temmuz ve 17 Ağustos 2014'teki olaylara ilişkin, eylemlerin gerçekleştiğine yönelik herhangi bir kuşku bulunmamaktadır. Olayın üzerinden 8 sene geçmiş olması nedeniyle, elbetteki şahısta fiziki değişiklikler gözlenebilecektir. Tanıkların şahsı fiziki olarak teşhis ettikleri, polis tutanağında şahsın görüntüleri izledikten sonra, kendisi olduğunu beyan ettiği açıktır. Tıpkı seneler önceki celsede, kaşını alarak imaj değiştirmeye çalışan ve bu şekilde suçtan kurtulmayı amaçlayan sanığın savunmalarına itibar edilemez. Kamera görüntüleri izlensin" dedi.

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Avukat Babayiğit, sahipli hayvana zarar verme suçunun gerçekleştiğini, evli olan sanığın toplumun ortak ar ve haya duygularını açıkça ihlal ettiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Nur Dilara Yılmaz da kamera görüntülerinin izlenmesini talep etti.

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SAVCI: "NET BİR TESPİT YAPILAMADI"

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık hakkında 'Hayasızca hareketlerde bulunma, haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme' suçlarından dava açıldığını belirtti. Sanığın kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını beyan etmesi ve Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda, sanığın fotoğrafları ve görüntülerin karşılaştırılması için adli bilişim dairesinden alınan raporda, "Kısmi benzerlik göstermekle birlikte, karar vermek için yetersizdir" denilerek net bir tespitin yapılamadığı vurgulandı. Ayrıca köpek için alınan raporda, anal bölgesinde yaralama ve kanlanma durumuna rastlanılmadığı, sperm tespit edilmediği de belirtilerek, sanığın suçunun sabit olmadığı anlaşıldığından beraatine karar verilmesi talep edildi. Sanık avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın beraatini istedi.

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BERAAT VERİLDİ

Sanık hakkında 'Hayasızca hareketlerde bulunma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından yargılama yapıldığını belirten mahkeme, sanığın söz konusu suçları işlediğine ilişkin yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

'KÖPEĞİ SEVİYORUM, SEVEMEZ MİYİM'

Kağıthane'de 27 Temmuz 2014 yılında gece saat 02.00'de, köpek iniltileri duyan komşular, alkollü olan sanığı Nilayım adlı köpeğin yanında gördü. Sanık 'Ne yapıyorsun' diye soran komşulara, 'Köpeği seviyorum, sevemez miyim' diyerek, arkasını dönüp gitti. Komşuların polise haber vermesi üzerine yapılan incelemede, olay yeri kamera görüntülerinden sanığın kimliği tespit edildi.

Polis tarafından yakalanan sanık, söz konusu kişinin kendisi olduğunu ancak, köpeği sevdiğini ve et verdiğini söyledi. 8 Ağustos 2014'te veteriner tarafından yapılan incelemede, köpeğin anal bölgesinde zorlama, yaralama, kanlanma durumuna rastlanmadığı kaydedildi. Sanık H.Y. hakkında, kapatılan İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 30 Aralık 2014 tarihinde 'Haksız yere sahipli hayvanı işe yaramayacak hale getirme, mala zarar verme' suçundan, unsurları oluşmayan suçtan beraat kararı verildi.

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Mahkeme, 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan da suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle, beraat kararı verdi. Yargıtay 2. Ceza Dairesi, 28 Nisan 2021'de kararı bozdu. Bozma ilamında, emniyet olay yeri inceleme müdürlüğünce düzenlen raporda, 'Görüntülerin çözünürlüğünün düşük olduğu, şüphelinin tespit edilebilmesi için yeterli seviyede veri içermediğinin' bildirildiği, eksik araştırma ve inceleme yapılmadığı belirtildi.

(DHA)

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tecavüz Kağıthane köpek

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