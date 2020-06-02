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Sokak ortasında dehşet saçtı, savunması 'pes' dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 11:47 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, mobilya mağazası işleten Hüseyin A. (41), sokak köpeğine önce ayakkabısını fırlattı ardından da fırça sapıyla dövdü. Hüseyin A., kendisine tepki gösteren kasap Mehmet Ayoğlu'nun (64) da cebinden çıkardığı bıçakla üzerine yürüdü. Güvenlik kameraları ve çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen anların sosyal medyada yayılması ve hakkında yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınan Hüseyin A., yoldan geçenlere saldırdığı için köpeği dövdüğünü öne sürdü.

Alaşehir'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası mobilyacı Hüseyin A., dün saat 17.00 sıralarında, Soğuksu Mahallesi Sevgi Yolu'nda, sokak köpeğine ayakkabısını fırlattı. Hüseyin A., daha sonra restoranın önünde park halindeki motosikletlerin arkasına saklanan köpeği elindeki tahta fırça sapıyla dövdü. Hayvan acı içinde kıvranırken, kaçtı. Çevredeki bazı hayvanseverler de Hüseyin A.'ya tepki gösterip, engel olmak istedi. Hüseyin A., "Ne yapıyorsun sen?" diyerek kendisine tepki gösteren kasap Mehmet Ayoğlu'nun da üzerine yürüyüp, cebinden çıkardığı bıçakla saldırmak istedi. Çevredeki esnaf araya girip, Hüseyin A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekiler bir yandan durumu polise bildirirken, bir yandan da o anları cep telefonları ile görüntüledi. Olay anının çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine giden polis, Hüseyin A.'yı gözaltına aldı.

KÖPEĞİ, YOLDAN GEÇENLERE SALDIRDIĞI İÇİN DÖVMÜŞ

Sokak köpeğini sürekli olarak yoldan geçenlere saldırdığı için dövdüğünü belirten Hüseyin A., "Beni şikayet etmiş olabilirler. Bu konudan hiç rahatsız değilim. Daha dün bu sokak köpeği vatandaşlara saldırdı. Ondan önceki gün de benzer bir olay yaşandı. Bu duruma buradaki herkes şahit. Herkes bu durumu görüyor ve biliyor. Bana, 'Köpeğe niye vuruyorsun?' diyorlar. Hayvan hakları varsa insan hakları da var. O köpekler genç ya da çocuğa saldırsa bana bu kadar laf edenler, acaba o zaman da aynı şeyi söyleyecek mi? Herkes elini vicdanına koysun. Bu köpekler bana tepki gösteren kişilerin çocuklarına ya da yakınlarına da saldırabilir. Allah muhafaza, böyle bir şey yaşanmasın ama aynı hassasiyetle davranırlarsa o zaman başımın gözümün üstünde yerleri var. Yaptıklarımdan dolayı verilecek her türlü cezaya razıyım" dedi.

ÜZERİNE BIÇAKLA YÜRÜDÜĞÜ KASAP ŞİKAYETÇİ OLDU

Köpeği dövmesine engel olmaya çalıştığı Hüseyin A.'nın bıçakla üzerine yürümesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan kasa Mehmet Ayoğlu, poliste şikayetçi oldu. Yaşananların üzücü olduğunu belirten Ayoğlu, "Köpeğin o şekilde dövülmesi yanlış bir hareket. O da bir can taşıyor. Buradaki sokak köpeklerinin daha fazla şiddet görmemesi için bir an önce belediye tarafından buradan alınmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahalleli de köpeklerin yoldan geçenlere havlayıp, korkuttuğunu belirterek, belediye tarafından toplanıp, barınağa götürülmesini istedi.

(DHA)

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