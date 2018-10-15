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Köpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 18:48 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde R.B.

Köpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdü

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde R.B. (48), iddiaya göre, tavuklarını yediği gerekçesiyle komşusu M.Ö.'nün (50) köpeğini iple ağaca asarak öldürdü. R.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Olay, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Mahalle sakinleri, köy yolu üzerindeki ormanlık alanda bir köpeği ağaca asılı halde buldu. İple asıldığı görülen köpeğin öldüğü belirlendi. Durumu öğrenen çok sayıda hayvansever olay yerine geldi. Vahşete tepki gösteren vatandaşlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpeğin asıldığı bölgeyi şeritle çevirerek geniş çaplı inceleme yaptı. Yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinden olay yerine gelen M.Ö., köpeğini asılı halde görünce büyük üzüntü yaşadı.
KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Jandarmaya ifade veren M.Ö., köpeğinin komşusu R.B. tarafından tavuklarını yediği gerekçesiyle öldürüldüğünü iddia etti. M.Ö., şüpheli R.B.'den şikayetçi oldu.
'TARİFSİZ ACI'
Vahşet karşısında büyük üzüntü ve şaşkınlık yaşadığını belirten Hayvan Koruma Gönüllüleri Derneği Üyesi Gaffur Paçalı ise bu acıyı tarif etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Hangi devirde yaşıyoruz bilmiyorum ama bir canı asmış. 'Hayvan tavuklarımı yiyor, bahçeme geçiyor' diye hayvanı asmışlar. Şu hayvan poposu yere değdiği için ölene kadar çektiği acıyı tarif etmem mümkün değil. Burada bu tür vakalar genellikle yaşanıyor ama böylesini ilk defa yaşıyoruz. Allah kahretsin bunu yapanı. Tüm hayvanseverlerden destek bekliyoruz" dedi.
Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, şüpheli R.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Köpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdüKöpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdüKöpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdüKöpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdü

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