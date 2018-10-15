HABER

Köpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 20:13 | Son Güncelleme

KÖPEĞİ AĞACA ASAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU Sakarya'nın Kocaali ilçesinde köpeğin iple ağaca bağlanıp öldürülmesi olayının şüphelisi olarak aranan R.B jandarmaya teslim oldu. Şüpheli R.B ifadesinde köpeğin sokak köpeği olduğunu ve M.Ö.

KÖPEĞİ AĞACA ASAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde köpeğin iple ağaca bağlanıp öldürülmesi olayının şüphelisi olarak aranan R.B jandarmaya teslim oldu. Şüpheli R.B ifadesinde köpeğin sokak köpeği olduğunu ve M.Ö. tarafından 6 aydır bakıldığını ancak kendisine ait tavukları yediğini söyledi. Bu durumu komşusuna söylediğini ancak sonuç alamadığını ifade eden R.B, sinirlerine hakim olamayarak pazar günü akşam saatlerinde boğazına ip geçirerek fındık ağacına asarak öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde Kocaali ve Akçakoca Belediyelerinin sokak köpeklerini mahallelerine bıraktığını ve tavuklarına verilen zarardan dolayı sinirlerine hakim olamadığını söyledi. Ayrıca jandarma, Kocaali İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaali Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede öldürülen köpeğin kulağında sokak hayvanı küpesi olduğu belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan R.B, yarın adliyeye sevk edilecek.

PARTNERİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydalarıİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydaları
Yolcu otobüsünde 106 kilo eroin yakalandı: 4 gözaltıYolcu otobüsünde 106 kilo eroin yakalandı: 4 gözaltı
Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdiŞanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Tekirdağ'da vahşet! İplerle ağaca bağlayıp köpeğe tecavüz ettiler

Tekirdağ'da vahşet! İplerle ağaca bağlayıp köpeğe tecavüz ettiler

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.