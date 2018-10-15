Köpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdü (2)

KÖPEĞİ AĞACA ASAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde köpeğin iple ağaca bağlanıp öldürülmesi olayının şüphelisi olarak aranan R.B jandarmaya teslim oldu. Şüpheli R.B ifadesinde köpeğin sokak köpeği olduğunu ve M.Ö. tarafından 6 aydır bakıldığını ancak kendisine ait tavukları yediğini söyledi. Bu durumu komşusuna söylediğini ancak sonuç alamadığını ifade eden R.B, sinirlerine hakim olamayarak pazar günü akşam saatlerinde boğazına ip geçirerek fındık ağacına asarak öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde Kocaali ve Akçakoca Belediyelerinin sokak köpeklerini mahallelerine bıraktığını ve tavuklarına verilen zarardan dolayı sinirlerine hakim olamadığını söyledi. Ayrıca jandarma, Kocaali İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaali Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede öldürülen köpeğin kulağında sokak hayvanı küpesi olduğu belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan R.B, yarın adliyeye sevk edilecek.
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