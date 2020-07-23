Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Volkan Uzun hakkında karar verildi

Ankara Eminyet Müdürlüğü, "Çankaya'nın Küçükesat semtinde köpeğe eziyet ederek öldürüldüğü iddiasıyla suçlanan ve 9 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Uzun'un tutuklandığını" duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından bir köpeğe eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde yapılan paylaşımlarla iligli aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

22.07.2020 günü ilimiz Çankaya ilçesinde meydana gelen olayla iligli 9 ayrı suç kaydı ve aranması olan şüpheli V.U. yakalanarak gözaltına alınmış, 23.07.2020 günü cezaevine tesim edilmiştir."

V.U'nun "köpeğe tecavüz ederek öldürdüğü" iddiası dün akşam sosyal medyada gündeme getirilmişti. V.U polis tarafından gözaltına alınarak Küçükesat Karakolu'na götürülmüş, pek çok hayvansever karakol önünde toplanarak tepki göstermişti.



