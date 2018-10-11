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Köpeği veteriner bahçesine bağlayıp terk ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

Köpeği veteriner bahçesine bağlayıp terk ettiler

Bursa'da, 5-6 aylık köpek yavrusunun veteriner bahçesindeki demir korkuluklara bağlanarak terk edilmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir veteriner kliniğinin önüne gelen biri bebek arabalı iki kadın, yanlarındaki "terrier" cinsi köpeği kliniğin önündeki demir korkuluklara bağladıktan sonra uzaklaştı. Sahibinin arkasından gitmek için çabalayan köpek, korkuluklarda boğulmak üzereyken bulundu.

Veteriner Erol Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, veteriner önüne terk edilen hayvanlara sık rastladıklarını söyledi. Kaplan, köpeğin gece vakti terk edildiğini dile getirerek "Güvenlik kameralarına baktık. Gece vakti iki hanımefendi kliniğin önüne gelip köpeği terk ediyor. Bağladıkları yer itibarıyla köpek sabaha kadar bazı zorluklar yaşamış, boğulma tehlikesi geçirmiş, merdivenlerden düşmüş." diye konuştu.

- "Heveslerini alıp köpekleri bırakıyorlar"

Köpeği geçici olarak sahiplenen Türkiye Hayvanları Koruma Derneği üyesi Filiz Ayhan da bu tür olaylarla çok sık karşılaştıklarını aktararak "Bununla ilgili bir denetim mekanizması yok. İnsanlar heveslerini alıp köpekleri bırakıyorlar. Çok tehlikeli bir yere bağlanmış, bütün gece orada kalmış. 3 kez boğulma tehlikesi geçirmiş. Şu an ona bir yuva arıyoruz ama bütün aşıları tamamlandıktan sonra sahiplendirmek istiyorum." dedi.

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Bursa köpek veteriner

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