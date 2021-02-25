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Köpeği vurduktan sonra tekmeleyip çöpe attılar

25.02.2021 23:19 | Son Güncelleme:
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Konya’da sokak köpeğinin otomobil içerisinden silahla vurduktan sonra yaralayan kimliği belirsiz kişiler, can çekişen köpeği tekmeledikten sonra çöpe attı.

Konya’da sokak köpeğinin otomobil içerisinden silahla vurduktan sonra yaralayan kimliği belirsiz kişiler, can çekişen köpeği tekmeledikten sonra çöpe attı. Şahısların köpeği vurma anı ve tekmeledikten sonar çöpe atma anları kameraya yansıdı.
Olay, 19 Şubat günü saat 02.00 sıralarında Sarayönü ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan seyir halindeki otomobil kovaladığı köpeğin arkasından gittikten sonra köpeğin yanına yaklaştı. Bu sırada araçta bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi, elindeki silahla köpeğe ateş etti. Yaralanan köpek kaçtığı istikametten gire dönerek yol ortasına yığılıp kaldı. Can çekişen köpeğin yanına tekrar gelen 2 kişi, tekme attıkları köpeği kuyruğundan tutup yerde sürükledikten sonra ayaklarından tutup çöpe attı. Köpeği ölüme terk eden şahıslar ardından araçlarına binerek gözden kayboldu. Otomobilin köpeğin peşinden gittiği ve araç içerisinden köpeğin vurulma anı ardından da çöpe atılması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Öte yandan, ilçede son bir hafta içerisinde onlarca sokak hayvanının bu şekilde katledildiğini iddia ediliyor.

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