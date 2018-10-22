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'Köpeğimi geri versinler, ölecekse burada ölsün'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, komşulara ait 3 tavuğu telef ettiği belirtilen pitbull cinsi 'Çarli' adlı köpeğin yaşadığı evden alınarak, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildiği ortaya çıktı.

'Köpeğimi geri versinler, ölecekse burada ölsün'

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, komşulara ait 3 tavuğu telef ettiği belirtilen pitbull cinsi 'Çarli' adlı köpeğin yaşadığı evden alınarak, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildiği ortaya çıktı. 'Çarli'nin hasta olduğunu ve ömrünün kısaldığını belirten Çiğdem Küçükarık, "Bana 'Çarli'yi geri versinler, ölecekse burada ölsün" dedi.
Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklılar Mahallesi'ndeki evinden, 17 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde, işe gitmek üzere çıkan Tuncay Erdem, iddiaya göre, komşusu Çiğdem Küçükarık'a ait 'Çarli' adlı pitbull cinsi köpeğin serbest kaldığını ve 3 tavuğunu telef ettiğini fark etti. Olayı kardeşi Musa Erdem'e anlatan Tuncay Erdem, işe gideceği için kendisi adına şikayetçi olmasını istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, telef olan tavuklarla pitbull cinsi köpeği kapalı kümeste buldu. Polis, olayı tutanak altına alırken, Musa Erdem ise ağabeyi Tuncay Erdem'in zararının ödeneceğini belirtip, şikayetini çekti.
'HAYVANI SOKAKTAN ÇEKİP, KURTARDIM'
Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen köpeğinin hasta ve ölmek üzere olduğunu belirten Çiğdem Küçükarık, 'Çarli'yi sosyal medyada paylaşılan ilanda gördüğünü, ölmek üzereyken sahiplendiğini söyledi. Küçükarık, "Ben bu hayvanı sokaktan çekip, kurtardım. 1 ay boyunca ilanı takip ettim. Pitbull olduğu için kimse sahiplenmek istemedi. Ben daha fazla dayanamadım ve sahiplendim. Bana geldiğinde çok ağır durumdaydı. Alt çene kemiğinde 6, üstte ise 4 dişi kırıktı. Kaburgalarında kırıklar var. 'Öldü' diye bir kaldırım kenarına bırakıp gitmişler" diye konuştu.
'EGZERSİZ YAPSIN, DİYE ZİNCİRİ ÇIKARDIM'
Köpeğinin sürekli tedavi gördüğünü aktaran Küçükarık, "Olaydan önce yine felç geçirdi. 4 gün bolunca klinikte iğne ve ilaçla tedavi gördü. Buraya getirdiğimde ayağa kalkamıyordu. Ben de yürüyerek egzersiz yapsın, diye zinciri çıkardım. Bahçe içinde dolaşıyordu. Daha sonra komşumun bahçesine kadar giderek, 3 tavuğunu telef ettiğini öğrendim" dedi.
Köpeğinin ölmek üzere olduğu dile getiren Çiğdem Küçükarık, "Barınak görevlileri bana köpeğimi geri versin, ölecekse burada ölsün" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Köpeğimi geri versinler, ölecekse burada ölsün''Köpeğimi geri versinler, ölecekse burada ölsün''Köpeğimi geri versinler, ölecekse burada ölsün''Köpeğimi geri versinler, ölecekse burada ölsün'

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