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  4. Köpeğin ağzındaki insan uzvu, ekipleri harekete geçirdi! İki kişinin cansız bedeni bulundu

Köpeğin ağzındaki insan uzvu, ekipleri harekete geçirdi! İki kişinin cansız bedeni bulundu

01.07.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde köpeğin ağzında insan uzvu gören vatandaş, durumu polise bildirdi. Arazide yapılan kazıda bir erkek ile bir kadının cansız bedeni bulunurken, polis kimliklerini belirlemek için soruşturma başlattı.

Köpeğin ağzındaki insan uzvu, ekipleri harekete geçirdi! İki kişinin cansız bedeni bulundu

Olay, Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi Çimen Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre bir köpeğin ağzında insan uzvu gören vatandaş durumu polise bildirdi.

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POLİSLER ARAZİDE ARAŞTIRMA YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. İnşaat halinde sitelerin yapıldığı bölgede gömülmüş, ancak hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış halde 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesi sonrasında kısmen çürümüş cesetler, kimliklerinin belirlenmesi ve ölüm şeklinin tespit edilebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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