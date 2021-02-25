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Köpeğin çalınma anı saniye saniye kameraya yansıdı

25.02.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinin önünde bağlı bulunan köpek, kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından çalındı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinin önünde bağlı bulunan köpek, kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polis, köpeği çalan kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinin önünde bağlı bulunan köpek, Pazartesi akşamı 3 kişi tarafından çalındı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, olay anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. Çalınan köpeğin sahibi Mustafa Çavga, "Pazartesi akşamı köpeğimi çaldılar. İş yerimin kamera kayıtları polise verildi. Köpeğin çalma esnasında aşırı derecede şiddet ve darp uygulamışlar. Köpek uygulanan şiddet sonrası pes etmişler. Normalde köpeğimi götürmeleri çok zor idi. Ancak iki saat süren şiddet sonrası paletlerle de sıkıştırarak zincirleyip götürmüşler. Köpeklerimizin burada bulunma sebebi işyerimizin güvenliği için bağlı idi. Bizim şikayetle mahkeme ile uğraşma derdimiz yok, sağ salim köpeğimizi geri teslim edilmesini istiyoruz. Kangal cinsi köpek evladımız gibiydi bizim" dedi.
İş yeri çalışanı olan ve her gün köpeklerin bakımını yapan Necdet Demriat ise köpeğe şiddet uygulanarak çalındığını ifade ederek, "Çok sevdiğim ve her gün sabah mamasını vererek beslediğim canımdı benim. İki köpeğimiz var ve Bursa iline montaj için gidip döndükten sonra köpeğimizin bir tanesinin olmadığını gördük. Kırılmış odun parçaları ve yerde paletler vardı. Kafasına sopa vura vura, oradaki palet ile köpeği sıkıştırıp pes ettirilerek çalmışlar. Köpeğin bir an önce bulunup veterinere de gösterilmesi gerekir" diye konuştu.

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