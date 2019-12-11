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Köpeğin çarpışan oto keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 11:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde Golden cinsi köpeğiyle beraber çarpışan otoya binen bir kişi, ilgi odağı oldu.Lunaparkların ve meraklılarının vazgeçilmez oyuncaklarından olan çarpışan otoda bu kez de alışılmışın dışında bir olay yaşandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Golden cinsi köpeğiyle beraber çarpışan otoya binen bir kişi, ilgi odağı oldu.
Lunaparkların ve meraklılarının vazgeçilmez oyuncaklarından olan çarpışan otoda bu kez de alışılmışın dışında bir olay yaşandı. Alanya’nın İskele Caddesi’nde özellikle çocuk ve gençlerin akın ettiği piste gelen bir kişi, burada Golden cinsi köpeğiyle çarpışan otoya bindi. Çarpışan otoya binen diğer kişiler ise karşında köpeği görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Çevrede toplananlar cep telefonları ile köpeği görüntülemeye çalıştı. Bazı kişilerin cep telefonları ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları da gözlendi. Köpeğin uysal tavrı ise dikkat çekti.

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