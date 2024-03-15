Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL'ye patladı
Mynet Haber
21 dakika önce
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Samsun'da bir doktor, kendisine havlayan golden cinsi köpekten korkup düşerek ayağını kırdı. Doktorun şikayeti üzerine mahkeme, köpeğin sahibini 700 bin TL'ye yakın maddi ve manevi para cezasına çarptırdı.
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