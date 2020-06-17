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  4. Köpeğin duruşunu paylaştı, gördüğü ilgiye kendisi bile şaşırdı!

Köpeğin duruşunu paylaştı, gördüğü ilgiye kendisi bile şaşırdı!

İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2020 10:14 | Son Güncelleme

Pitbull cinsi köpeğinin 'garip' oturuşunu kayıt alıp sosyal medya hesabında paylaşan Brittany Lashay, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Lashay'ın paylaşımını karşılıksız bırakmayan onlarca kişi, Lashay'a bakın nasıl yanıtlar verdi...

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde yaşayan Brittany Lashay, köpeğinin 'garip' bir şekilde oturduğunu fark etti. Lashay bunun üzerine köpeğini kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Köpeğinin dikkat çekmek için bu şekilde oturduğunu düşünen Lashay, gördüğü ilgiye kendisini bile şaşırttı.

KULLANICILARIN YANITI GECİKMEDİ

1.2 milyondan fazla beğeni alan paylaşıma diğer sosyal medya kullanıcılarından yanıt gecikmedi.
Yüzlerce internet kullanıcısı köpeklerinin 'sıra dışı' fotoğraflarını paylaştı.
Köpeğinin oturuşunu paylaşan Hemşire Brittany, konuyla ilgili şunları söyledi:
'Köpeğim dün bu şekilde oturmaya başladı. Bu yüzden Twitter'dan paylaşmaya karar verdim. Çünkü çok komikti.'
'Sanırım bu şekilde oturmasının sebebi dikkat çekmek istemesi... '
'Onu çok seviyorum, bu yüzden kesinlikle dikkatimi çekiyor.'
Brittaniy Lashey'in beğeni toplayan paylaşımı üzerine evlerinde besledikleri dostlarının fotoğraflarını paylaşan onlarca kişi ise köpeklerinin kimi zaman ilginç oturabildiğini gözler önüne serdi.
Kiminin arka patilerini gizlediği, kimininse patilerini olabildiğince ortaya çıkardığı onlarca fotoğraf büyük beğeni topladı.
İşte Brittany Lashay'e yanıt veren sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarından bazıları...

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