Köpeğin duruşunu paylaştı, gördüğü ilgiye kendisi bile şaşırdı!

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde yaşayan Brittany Lashay, köpeğinin 'garip' bir şekilde oturduğunu fark etti. Lashay bunun üzerine köpeğini kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Köpeğinin dikkat çekmek için bu şekilde oturduğunu düşünen Lashay, gördüğü ilgiye kendisini bile şaşırttı.