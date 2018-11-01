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Köpeğin gözyaşları yürek burktu

İLGİNÇ HABERLER  | 01.11.2018 22:00 | Son Güncelleme

Sahibi tarafından ormana terk edilen köpeğin gözyaşları izleyenlerin içini sızlattı.

7 yıldır birlikte yaşadığı sahibi evlendikten sonra eşinin köpeği istememesi üzerine ormana terk edilen köpek korunduğu barınakta ağladı. Günlerdir hiçbir şey yemeyen ve içmeyen köpeğin görüntüleri yürek burktu.

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