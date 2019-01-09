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Köpeğin iki yaban domuzuna karşı mücadelesi görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:48 | Son Güncelleme

BODRUM'da soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için bahçelere inen yaban domuzlarının, köpek tarafından kovalanması, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Köpeğin iki yaban domuzuna karşı mücadelesi görüntülendi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için bahçelere inen yaban domuzlarının, köpek tarafından kovalanması, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.
Torba Mahallesi'nde, 7 Ocak Pazartesi günü, iki yaban domuzu bir evin bahçesine indi. Domuzları fark eden sokak köpeği, havlayarak üzerlerine doğru koşup, kovalamaya başladı. Ancak yaban domuzları zaman zaman kaçmayı bırakıp, köpeğe saldırmak istedi. Her defasında domuzların saldırısından kendisini korumayı başaran köpek, kaçmayarak mücadelesini sürdürdü. Yaklaşık 10 dakika süren mücadelenin ardından köpekten kurtulamayacağını anlayan iki yaban domuzu kaçarak, bölgeden uzaklaştı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen çevredeki vatandaşlardan Ümit Serin, görünteleri Facebook hesabından paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Köpeğin iki yaban domuzuna karşı mücadelesi görüntülendi

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