HABER

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde Rottweiler cinsi köpeğin ısırdığı 2 yaşındaki çocuğun babaannesi Zeynep Tunca, torununun artık karıncadan bile korktuğunu, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.Yumurtalık ilçesi Haylazlı Mahallesi’nde 10 Mart günü torunlarıyla sahile dolaşmaya giden Zeynep Tunca’nın (62) karşısına iddiaya göre, Rottweiler cinsi ’Dark’ adlı köpeğini gezdiren U.A.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde Rottweiler cinsi köpeğin ısırdığı 2 yaşındaki çocuğun babaannesi Zeynep Tunca, torununun artık karıncadan bile korktuğunu, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
Yumurtalık ilçesi Haylazlı Mahallesi’nde 10 Mart günü torunlarıyla sahile dolaşmaya giden Zeynep Tunca’nın (62) karşısına iddiaya göre, Rottweiler cinsi ’Dark’ adlı köpeğini gezdiren U.A. ve bir arkadaşı çıktı. Köpek ilk olarak Tunca’nın torunlarından Mehmet Yasin Tunca’ya saldırıp, kolundan yaraladı. Köpeğin sahibi U.A., bir daha saldırmayacağını söylemesine rağmen, hayvan bu kez Almila Zeynep Tunca’ya (2) saldırdı. Köpek, başını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdığı küçük kızın birçok yerini parçalayarak, ağır yaraladı. Güçlükle köpeğin ağzından alınan çocuk önce Yumurtalık Devlet Hastanesine, ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Burada bir süre tedavi gören çocuk daha sonra taburcu olarak evine götürüldü.
Olaydan 17 gün geçmesine rağmen torununun karıncadan bile korktuğunu anlatan babaanne Zeynep Tunca, "Olaydan sonra şoka girdik ve torunum öldü zannettik. Hiç bilemedim aniden bir köpek saldırdı. İlk etapta bir şey olmadı. Sahibini uyardım. ’Bir şey yapmaz’ dedi. Sonra büyük torunuma saldırdı, kolunu ısırdı. Sopayla köpeğe vurdum bıraktı ve daha sonra küçük torunuma saldırmaya başladı. Her tarafını ısırmaya başladı, durduramadım. Her tarafım kan içindeydi. Elimi köpeğin ağzına soktum. Sahibi de oradaydı ama yeterli müdahaleyi yapmadı. En sonunda dedim ki ’Torumun öldü, kafası koptu’ diye düşündüm. Son bir çabayla torunumun ceketinin düğmelerini koparttım. Köpekten onu kurtardım. O anda ben torunumu kucağıma aldım ve oradan kaçırdım. Komşularım yardım ettiler ve bizi hastaneye götürdüler" diye konuştu.
Babaanne Tunca, torununun artık uyuyamadığını, küçücük bir hayvandan bile korkutuğunu, köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını söyledi.

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor

Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep karıncadan bile korkuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.