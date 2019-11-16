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Köpeğin kediye saldırısı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:43 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sahiplerince gezdirilen tasmalı iki köpekten Alman kurdu cinsi köpek, esnafın baktığı kaldırımda yatan sokak kedisine saldırdı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sahiplerince gezdirilen tasmalı iki köpekten Alman kurdu cinsi köpek, esnafın baktığı kaldırımda yatan sokak kedisine saldırdı. Vatandaşların köpeğin ağzından kurtardığı kedinin ayakları kırılırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, salı günü, Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, ellerinde tasmalarıyla tuttuğu biri Alman kurdu, diğeri pitbull cinsi köpeklerini caddede gezintiye çıkardı. Alman kurdu köpek, esnafın beslediği ve kaldırım kenarında uyuyan sokak kedisine saldırdı. Bu sırada hayvanların sahipleri, kediyi köpeğin ağzından almak için müdahale etti, ancak başaramadı. Köpek defalarca tekmelenmesine rağmen kediyi bırakmadı.
Yardıma koşan çevre esnaf, kediyi bırakması için köpeği tekmeledi. Esnaftan Ersin Kaya, kediyi kurtarmaya çalışırken, köpeğin ısırması sonucu sağ elinden yaralandı. Yaşanan olay ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KEDİNİN KAÇMA ANI YÜREK SIZLATTI
Köpeğin ağzından kurtarılan sokak kedisinin ön ayakları kırıldı. Yaşadığı korku nedeniyle kimseyi yanına yaklaştırmayan kedinin ayakları kırık ve yaralı halde kaçmaya çalışması yürek sızlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden ekip geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında köpeğin sahibi, polis merkezine götürüldü.
Sokak kedilerine bakıcılık yapan, kırtasiye satışı yapan Ersin Kaya, kediyi kurtarmaya çalışırken köpeğin kendi parmağını ısırdığını, ardından kediyi bıraktığını belirterek, "Ben burada üç ayrı sokak kedisine bakıcılık yapıyorum. Benim iş yerime girip çıkarlar, mamayla beslenirler. Olay sırasında mamasını yiyen bir kedi, uyumak için kaldırım kenarına yattı. Bu sırada ben iş yerimin içindeyken sesler gelince dışarı çıktım. Bir köpeğin ağzından kediyi görünce dehşete düştüm. Ağızlığı olmadan gezdirilen köpek kediye ağzına almış, öldürmeye çalışıyordu. Hemen müdahale ettim. Köpek benim parmağımı ısırınca kediyi bıraktı. Köpeğin ağzından kanlar akıyordu. Kediyi kurtardık, ancak ağır yaralandı. Ön iki ayağı kırılmış, tedavisi için para gerekiyor, aramızda toplayıp tedavi ettireceğiz. Bu tür köpeklerin ağızlıkları olmadan dışarı çıkartılması herkesin can güvenliğini tehlikeye atıyor. Ben kamera görüntülerini izleyince bile dehşete düştüm. O sırada bir çocuk bile yaralanabilirdi. Bu tür kişilerin cezalandırılmasını istiyorum. Köpeğin aşıları da yokmuş, ben de aşı tedavisi alıyorum. Baktığım başka bir kedi de olayın etkisinden dolayı korktuğu için dışarıya çıkamıyor" dedi.

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