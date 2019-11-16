Köpeğin kediye saldırısı kamerada (2)

KED\u0130 \u00d6LD\u00dc\nDenizli'nin Merkezefendi il\u00e7esinde, Alman kurdu cinsi k\u00f6pe\u011fin sald\u0131r\u0131s\u0131nda yaralanan kedi, m\u00fcdahaleye kar\u015f\u0131n kurtar\u0131lamad\u0131.PARTNER\u00dc\u00e7 ayda 4 sevgili de\u011fi\u015ftirdi: Ailesi endi\u015fe i\u00e7indeBirbirlerinin omzuna basarak evlere giren h\u0131rs\u0131zlar kameradaT\u00fcrkiye\u2019den s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilen DEA\u015e'l\u0131 ter\u00f6rist Almanya\u2019da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131
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