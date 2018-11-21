Köpeğin, kediye şefkati

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde bir köpek, kediyi emzirirken görüldü. Köpeğin bu şefkati çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde bir köpeğin, iki kediye şefkati, görenleri şaşırttı. Duvar kenarında yere uzanmış olan köpek, kedilerden birini emzirdi. Diğer kedi ise adeta sessiz bir şekilde köpeğin üzerinde oturdu. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

