Kışın tadını insanlar kadar hayvanlar da çıkartıyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir köpeğin kızak keyfi izleyenleri şaşırtıyor.

Görüntülerde ağzıyla taşıdığı kızağa binen border collie cinsi köpek, onlarca metre ustaca kaydıktan sonra tekrar kaymak için kızağı yukarı taşıyor. Köpeğin kızak keyfi kameralara yansırken, görüntüler izleyenleri tebessüm ettiriyor.

