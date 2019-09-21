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Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Samsun’da, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada köpeğin kovalaması sonucu kaçan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı.

Samsun’da, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada köpeğin kovalaması sonucu kaçan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.
Samsun’da kent merkezi genelinde çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları Samsun Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıdı. Kazaların birçoğuna sürücülerin dikkatsizliği neden olurken, bazılarına ise yayaların dikkatsizliği neden oldu.

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğa otomobil çarptı
Birbirinden ilginç kazalar arasında en dikkat çekeni ise Canik ilçesinde meydana geldi. Hasköy Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde 3 çocuk kaldırım üzerinde ilerlerken bir süre sonra yolun kenarında bulunan boş bir araziden köpek koşmaya başladı. Köpek çocukların üzerine hızla koşarken çocuklar ise panik yaparak kaçışmaya başladı. Yolun karşısına kaçmaya çalışan çocuklardan bir tanesine ise seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, diğer kaldırıma savruldu. Yaralı çocuk ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kontrolünü kaybeden otomobil seyir halindeki tırlara çarptı
Bir başka kaza ise Samsun-Ankara karayolu üzerinde 27 Nisan 2019 tarihinde meydana geldi. Karayolu üzerinde iki tır yan yana seyir halindeyken geriden gelen bir otomobil kontrolünü kaybetmesi sonucu şerit değiştiren tırın önüne savruldu. Daha sonra diğer tıra da çarpan otomobil tırın refüje çıkmasına neden oldu. Kontrolünü kaybeden tır aydınlatma lambasına çarparak durabildi.

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu

Köpeğin kovaladığı küçük çocuğu otomobil kaldırıma savurdu
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