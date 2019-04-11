KÖPEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN AKADEMİSYEN HAKİM KARŞISINDA

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Üsküdar'da sahipli hayvanın ölümüne neden olduğu gerekçesi ile hakkında, "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan öğretim üyesi Özlem Kumrular'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan sanık Özlem Kumrular ve Avukatı Naim Karakaya ile şikayetçi Naile Karadayı'nın avukatları katıldı. Savunmasını yapan Kumrular, bugün burada olmaktan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Uzun süre köpek katili olarak adlandırılmak, haksız bir lince uğramak beni çok üzdü" dedi.

Davaya konu Çıtır isimli köpeğin mahallenin köpeği olduğunu söyleyen Kumrular, "Herkesten önce biz bakmıştık. İsmini de biz vermiştik" dedi. Şikayetçi Naile Karadayı ile aynı apartmanda oturduğunu söyleyen Kumrular, "Şikayetçi, Çıtır'ı apartmanımıza alıştırdı. Kendisi apartmanda 6 ay yaşadığı halde Çıtır yaz/kış üçüncü katta paspasın üzerinde yatmaktaydı. Ben de 3. katta ikamet ediyorum. Apartman yönetimi tarafından Çıtır'ın apartmana alınmaması yönünde 2 kez karar alınmasına rağmen Naile hanım içeri almaya devam etti. Hijyen koşulları apartmanımızda zorlanıyordu. Çıtır'ın üzerinden atlayarak dairemize ulaşmak durumunda kalıyorduk" dedi.