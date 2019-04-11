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KÖPEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN AKADEMİSYEN HAKİM KARŞISINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

  Üsküdar'da sahipli hayvanın ölümüne neden olduğu gerekçesi ile hakkında, "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan öğretim üyesi Özlem Kumrular'ın yargılanmasına başlandı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)
Üsküdar'da sahipli hayvanın ölümüne neden olduğu gerekçesi ile hakkında, "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan öğretim üyesi Özlem Kumrular'ın yargılanmasına başlandı.
İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan sanık Özlem Kumrular ve Avukatı Naim Karakaya ile şikayetçi Naile Karadayı'nın avukatları katıldı. Savunmasını yapan Kumrular, bugün burada olmaktan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Uzun süre köpek katili olarak adlandırılmak, haksız bir lince uğramak beni çok üzdü" dedi.

Davaya konu Çıtır isimli köpeğin mahallenin köpeği olduğunu söyleyen Kumrular, "Herkesten önce biz bakmıştık. İsmini de biz vermiştik" dedi. Şikayetçi Naile Karadayı ile aynı apartmanda oturduğunu söyleyen Kumrular, "Şikayetçi, Çıtır'ı apartmanımıza alıştırdı. Kendisi apartmanda 6 ay yaşadığı halde Çıtır yaz/kış üçüncü katta paspasın üzerinde yatmaktaydı. Ben de 3. katta ikamet ediyorum. Apartman yönetimi tarafından Çıtır'ın apartmana alınmaması yönünde 2 kez karar alınmasına rağmen Naile hanım içeri almaya devam etti. Hijyen koşulları apartmanımızda zorlanıyordu. Çıtır'ın üzerinden atlayarak dairemize ulaşmak durumunda kalıyorduk" dedi.

Apartmanda kilitli kalan köpeğin tuvaletini oturduğu katın koridoruna yaptığını söyleyen Kumrular, "Defalarca belediyeye başvuru yaptım. Bir cevap alamadım" dedi.
Olay tarihinde Çıtır'ı çok yorgun ve yaşlı bir şekilde gördüğünü söyleyen Kumrular, "Resmi kurumlara teslim edilmesi ve sağlığının resmi kurumlar tarafından güvence altına alınması gerekiyordu. İddia edildiği gibi gizlice kaçırmadım. Apartman sakinlerinin gözü önünde yorgana sarıp taksiye bindirerek ailemin yaşadığı Ataköy'deki evin bahçesine götürdüm. İlk etapta onu bahçemizde besledik. İspanya'ya gideceğim için kardeşimden yardım rica ettim. Ben gidince kardeşim 153'ü arayarak yardım istedi. Kendisi de doktor olduğu için tam teşekküllü bir yer bularak 7/24 rehabilitasyon yapan Cebeci Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Çıtır'ı teslim ettiler. Çıtır 17 yaşındaydı. İnsan yaşına vurulduğunda 119 yaşında oluyordu. Çok yaşlıydı ve daha sonra öğrendiğimize göre kalıtsal kronik bir hastalığı varmış. Hiçbir kötü niyetim olmadan böylesine mağdur duruma düştüğüm için çok üzgünüm" dedi.
Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özlem Kumrular'ın 29 Ağustos 2017 tarihinde apartmanlarında yaşayan 17 yaşındaki köpeği ailesinin yaşadığı Ataköy'e götürdüğü, burada iki gün köpeğe baktığı anlatılıyor. Özlem Kumrular'ın yurt dışına gitmesi ile kardeşinin köpeği 1 Eylül 2017 tarihinde Sultangazi Cebeci Hayvan Bakımevi'ne götürdüğü, koma halindeki köpeğin 2 Eylül 2017 tarihinde öldüğü anlatılan iddianamede, Özlem Kumrular'ın, "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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