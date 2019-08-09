Köpeğin otomobile bağlanarak sürüklenmesi tepki çekti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kimliği belirsiz sürücü, ipe bağladığı köpeği yol boyunca sürükledi. Köpeğin ipini elinde tutarak kimi zaman hızlanan kimi zaman ani hareketler yaparak hayvanı yaralayan sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı.

Olay, öğlen saatlerinde, Menteş Mahallesi'nde, meydana geldi. Şehir merkezinden Menteş Mahallesi yönüne giden 06 GFB 68 plakalı otomobilin kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsü, bir köpeğe ip bağlayarak yol boyunca aracıyla birlikte sürükledi. Köpeğin ipini elinde tutan sürücü kimi zaman hızını artırınca, hayvanın yorgun düşüp, boynundan yaralandığı görüldü. Ani hareketler yaparak iple köpeğe işkence eden sürücüyü, aynı şeritte ilerleyen Tahir Sarsan fark etti. Olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Sarsan, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Olay sosyal medyada tepki topladı. Sarsan, yetkililerden ve hayvanseverlerden destek istedi.

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