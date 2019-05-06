Köpeğin oyuldu sanılan gözlerinde hastalık varmış

TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, sokakta bulunan 'Golden' cinsi köpeğin oyulduğu sanılan gözlerinde, İstanbul'da yapılan tedavisinde, kanser olduğu tespit edildi.

Pazar ilçesinde, sokakta başıboş dolaşan, 2 yaşındaki 'Golden' cinsi köpek, çevredekiler tarafından bulundu. Gözlerinin oyulduğu sanılan köpeği, Tarım ve Orman Bakanlığı Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Leyla Çetin Ünlü sahiplendi. Tedavi edilmek üzere İstanbul'a gönderilen köpeğin oyulduğu sanılan gözlerinde, yapılan kontrol sonucu, kanser tespit edildi. Köpeğin tedavisine başlandığı öğrenildi.

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