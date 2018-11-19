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'Köpeğin pati ve ayaklarını keseni görüp de ihbar edene para ödülü vereceğiz'

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'da çocuk parkında bir köpeğin kesilmiş patilerinin bulunması hayvan severleri ayaklandırdı.

'Köpeğin pati ve ayaklarını keseni görüp de ihbar edene para ödülü vereceğiz'

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da çocuk parkında bir köpeğin kesilmiş patilerinin bulunması hayvan severleri ayaklandırdı. Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Alişarlı, olayı görüp ihbar edenleri ödüllendireceğini açıkladı.
Olay, geçen cuma günü Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3110 Sokak'ta bulunan çocuk parkında yaşandı. 5 yaşındaki oğlunu akşam saatlerinde okuldan alan Ceren Köse, çocuk parkına gitti. Köse, çocuğu kaydıraklara binerken toprak ve çimler üzerinde bir hayvana ait kesilmiş pati ve bacaklar olduğunu fark etti. Kesilen pati ve bacakların bir köpeğe ait olduğunu anlayan Köse, parktaki kaydıraklarda da kan olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Ceren Köse, takipçilerinin olay yerinin görüntülerini de çekmesini istemesi üzerine bu kez gece parka giderek cep telefonu kamerası ile yerdeki köpeğe ait pati ve bacakları videoya aldı. Köse'nin bu görüntüleri de sosyal medyada paylaşmasının ardından hayvan severler ayaklandı. Ceren Köse gördüğü manzarayı polisi arayarak anlattığını, ancak polisin kendisini belediyeye yönlendirdiğini belirterek, “Belediye görevlileri de sadece gelip çocuk oyun alanlarındaki kanları temizledi. Parklara giden çocuklarımızın güvende olmasını istiyoruz" dedi.
Bugün öğle saatlerinde olayın yaşandığı parka gelen Antalya Pati Koruma Derneği üyeleri, kesilmiş pati ve ayak aradı. Dernek başkanı Ebru Alişarlı, başka köpeklere ve çocuklara zarar gelmemesi için halkı uyarmak adına parka geldiklerini söyledi. Alişarlı, “Bu mahallede bir katil yaşıyor. Seri katillerin geçmişleri araştırıldığında, bir insanı öldürmeden önce mutlaka bir hayvana zarar verdiği, masum bir canlıya zarar verdiği ortaya konmuştur. Bugün kendisine hiçbir zararı olmayan bir köpeğe bunu yapan, onun canını yakarak ölmesine sebep olan insanın daha sonra mahalledeki bir çocuğa zarar vermesi çok muhtemel. Bu kötülüğü görerek engellemek istiyoruz" dedi.
DERNEK PARA ÖDÜLÜ VERECEK
Mahallenin çocuklarının da tehlikede olduğuna dikkat çeken Ebru Alişarlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Anneler çocuklarını yalnız parka göndermesin. Biz dernek olarak bunu yapanları ihbar edenlere para ödülü de vermek istiyoruz. Çünkü katillerle bir arada yaşamak istemiyoruz. Bugün burada yapılan yarın herhangi birinin çocuğunun başına geldiği zaman üzülmek istemiyoruz. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Hayvanlara, kadınlara ve çocuklara dokunulmasın istiyoruz. Burada yaşananlar Antalya'nın bir ayıbıdır. Sokak canlılarımıza sahip çıkamadık, çıkamıyoruz. Biz kendimizi affetmeyeceğiz. Onlar da bizleri affetmesin. Çünkü bu kadar insanın olduğu yerde bir kişi görüp ihbar etmiyorsa yazık, gerçekten yazık."
'SADECE KENDİ ÇOCUĞUNU VE HAYVANINI KORUMAK BENCİLLİKTİR'
Kaydırağın üst kısmında simit ve poğaça izleri olduğunu da sözlerine ekleyen Alişarlı, “Bunu yapan muhtemelen köpeği kandırarak yukarıya kadar çıkarmış. Orada aşağı doğru akan kan var. O gün yağmur yağmasına rağmen alt tarafta hala kan izi var. Kaydırağın yan tarafı kan gölü içerisindeymiş. Yani uzunca bir zaman o hayvan burada cebelleşmiş ve hiç kimse görmemiş. Bilenlerin insaniyet adına emniyet güçlerine bildirmelerini istiyoruz. Biz o kişiyi ödüllendireceğiz. Sadece kendi çocuğunuzu ya da kendi hayvanınızı korumak ne çocuk sever, ne de hayvan sever olduğunu gösterir. Bu bencilliktir. Duyarsız toplum olmamalıyız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'Köpeğin pati ve ayaklarını keseni görüp de ihbar edene para ödülü vereceğiz''Köpeğin pati ve ayaklarını keseni görüp de ihbar edene para ödülü vereceğiz''Köpeğin pati ve ayaklarını keseni görüp de ihbar edene para ödülü vereceğiz''Köpeğin pati ve ayaklarını keseni görüp de ihbar edene para ödülü vereceğiz'

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