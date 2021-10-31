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Köpeğin saldırdığı çocuğu okul güvenliği kurtardı!

31.10.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da okul yolunda bulunan bir köpek, sokaktan geçen çocuğa saldırdı. Sabah saatlerinde gerçekleşen olaydan okul güvenliği sayesinde kurtulabilen 13 yaşındaki Harun Işık'ın vücudunda küçük sıyrıklar oluştuğu görüldü. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Korkunç anları anlatan okul güvenlik görevlisi Murat Borazan, şunları söyledi:

“Dışarı çıktığımda sesleri duydum. Karşı binadan bir bayan seslendi, okulun yan tarafına baktığımda köpek çocuğa saldırıyordu. Köpeğin çocuğa saldırdığını görür görmez oraya doğru koştum ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada kim olsaydı aynı şeyi yapardım. Köpek, karın bölgesinden çocuğu ısırmıştı, yine kollar ve bacaklarında diş izleri vardı, kıyafetleri parçalanmıştı.”

YARDIM EDEN KİŞİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Köpeğin saldırısından dolayı korku dolu anlar yaşadığını ifade eden Harun Işık ise kendisini kurtaran güvenlik ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İHA

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Van
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