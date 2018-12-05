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Köpeğin saldırdığı karacayı kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 10:41 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, motosikletiyle gezintiye çıkan genç, bir köpeğin saldırısına uğrayan karacayı son anda kurtardı.

Köpeğin saldırdığı karacayı kurtardı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, motosikletiyle gezintiye çıkan genç, bir köpeğin saldırısına uğrayan karacayı son anda kurtardı. Ormana bırakılan karaca doğal ortamında gözden kayboldu.
Burak Köklü (20), Eskipazar'a bağlı Başpınar köyü ormanlık alanda motosikletiyle gezintiye çıktı. Bu sırada, bir sokak köpeğininin, bir karacayı kovaladığını gördü. Motosikletiyle peşlerinden gitti ve karacayı yakalayan köpeği uzaklaştırdı. Karaca can havliyle koşarak uzaklaşmaya çalışırken, yol kenarındaki tellere çarpıp düştü. Köklü de karacayı kucaklayıp tellerin üzerinden geçirerek ormanlık alana bıraktı. Karaca doğal ortamında gözlerden kaybolurken, yaşananları cep telefonuyla da görüntüleyen Burak Köklü, "Motosikletle gezerken, köpeğin karacaya saldırdığını gördüm ve takip ettim. Köpek, tel örgülere sıkışan karacaya saldırdı. Karacayı kurtararak tekrar doğaya bıraktım. Mutluyuz" dedi.
FOTOĞRAFLI

Köpeğin saldırdığı karacayı kurtardıKöpeğin saldırdığı karacayı kurtardıKöpeğin saldırdığı karacayı kurtardı

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