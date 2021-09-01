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Köpeğin saldırdığı polis şikayetçi oldu, başkan ifade verdi

01.09.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sokakta köpeklerin kendisine saldırması sonucu yaralandığını iddia eden polis memurunun şikayeti üzerine valilik tarafından gönderilen müfettişe ifade verdi. Sosyal medya hesabından durumu paylaşan Seçer, "Korktuğu için beni şikayet eden memura mı, bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım. Allah sonumuzu hayır etsin." dedi.

Köpeğin saldırdığı polis şikayetçi oldu, başkan ifade verdi

Mersin’de daha önce de belediyeye sokak köpekleriyle ilgili şikayette bulunduğunu belirten polis memuru, iddiaya göre 29 Mayıs günü yolda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Bir anlık panikle ayağı kayıp düşerek yaralanan polis memuru, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Seçer, Valilik tarafından görevlendirilen müfettişe ifade verdi.

"ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN"

Başından geçen olayı Seçer, sosyal medya hesabından paylaştı. Seçer, "Sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken ’polis memurunun şikayeti üzerine Valilik’in gönderdiği müfettişe ifade verdim. Korktuğu için beni şikayet eden memura mı bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım? Allah sonumuzu hayır etsin!" dedi. (İHA)

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