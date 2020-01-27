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  4. Köpeğin ulumasını duyan vatandaş o anları böyle görüntüledi

Köpeğin ulumasını duyan vatandaş o anları böyle görüntüledi

İLGİNÇ HABERLER  | 27.01.2020 09:42 | Son Güncelleme

İzmit'te, durakta bekleyen bir köpeğin ilginç şekilde uluması görenleri gülümsetti.

Dün gece, İzmit Cedit Mahallesi Santral mevkiindeki otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, bir sokak köpeğinin ulumasını tebessümle izledi. Köpek adeta şarkı söylercesine ulurken, o anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

(DHA)

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köpek izmit

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