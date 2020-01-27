Köpeğin ulumasını duyan vatandaş o anları böyle görüntüledi

D\u00fcn gece, \u0130zmit Cedit Mahallesi Santral mevkiindeki otob\u00fcs dura\u011f\u0131nda bekleyen vatanda\u015flar, bir sokak k\u00f6pe\u011finin ulumas\u0131n\u0131 tebess\u00fcmle izledi. K\u00f6pek adeta \u015fark\u0131 s\u00f6ylercesine ulurken, o anlar\u0131 vatanda\u015flar cep telefonu kameras\u0131yla kaydetti. \n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Muhte\u015fem! G\u00f6renler telefona sar\u0131ld\u0131Rusya'da sirkten ka\u00e7an filler ortal\u0131\u011f\u0131 birbirine katt\u0131Mide bulant\u0131s\u0131na iyi gelen do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler!
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