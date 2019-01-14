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Köpeğin üzerinden geçen sürücüye para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:29 | Son Güncelleme

Bartın'da otomobiliyle köpeğin üzerinden geçtikten sonra yakalanan sürücüye idari para cezası kesildi

Bartın'da otomobiliyle köpeğin üzerinden geçen ve polis ekiplerince yakalanan sürücüye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir otomobil, önüne çıkan köpeğin üzerinden geçti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüde, köpeğin can çekişirken sürücünün durmayıp yoluna devam ettiği görüldü.

Görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ve vatandaşların tepkisini çekmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, köpeğin sahibi M.A'ya ulaştı.

M.A'nin arka bacağı kırılan köpeğine çarpan araç sürücüsünden şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri, plakasını tespit ettikleri otomobilin sahibi A.S'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

İfadesinin ardından serbest bırakılan A.S'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesine muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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