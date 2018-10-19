HABER

Köpeğine saldıran 2 köpeği tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

SİNOP’ta kendi köpeğine saldırdığı ididasıyla, kimliği belirlenemeyen bir kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu 1 köpek telef oldu, diğeri de yaralandı.  Olay, Dibekli köyü Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

Köpeğine saldıran 2 köpeği tüfekle vurdu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta kendi köpeğine saldırdığı ididasıyla, kimliği belirlenemeyen bir kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu 1 köpek telef oldu, diğeri de yaralandı.
Olay, Dibekli köyü Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, kendi köpeğine zarar veren Yılmaz Korkmaz'a ait 2 köpeği uzaklaştırmakta başarılı olamadı. Bunun üzerine, yanında bulunan av tüfeğiyle köpkelere ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etttiği 2 köpekten biri telef oldu, diğeri ise yaralandı. Korkmaz'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, av tüfeğini ateşleyen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Köpeklerin sahibi Yılmaz Korkmaz, “Köpeklerim koyunlarımın yanındaydı. Yaban bir hayvanın peşine gittiler ve geri gelmediler. Ertesi gün köpekler gelmeyince aramaya başladım. Birkaç yere telefon ettim haber verdim. O sırada köyden bir arkadaşım 2-3 el ateş sesi duyduğunu ve bir köpeğin yaralandığını, dikenlerin içine girdiğini, kimin ateş ettiğini görmediğini söyledi. Bunun üzerine hemen tarif edilen yere gittim. Biri öldürülmüş, biri de yaralı ormanın içindeydi. Yaralı köpeği alıp eve getirdim" dedi.
FOTOĞRAFLI

Köpeğine saldıran 2 köpeği tüfekle vurdu

PARTNERÇocuğunuz size yalan söylüyorsa mutlaka bu yöntemi deneyin!Çocuğunuz size yalan söylüyorsa mutlaka bu yöntemi deneyin!
Mantar toplamak için evden çıkıp kaybolan kadın bulunduMantar toplamak için evden çıkıp kaybolan kadın bulundu
İstanbul-Gaziantep arasındaki hırsızlık hattı polis tarafından çökertildiİstanbul-Gaziantep arasındaki hırsızlık hattı polis tarafından çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.