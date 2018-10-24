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Köpeğine suni teneffüs yapan doktor zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 19:19 | Son Güncelleme

Aydın'da sokakta yediği kemikten zehirlenip öldüğü iddia edilen köpeğine müdahale ederken kendisi de zehirlenen doktor, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi - Çağlar Doğrul: - "Köpeğim bir çöp kutusunun yanında kemik yedikten sonra 100 metre yürüdük ve yere düştü. Suni teneffüs yaptım ama onu kurtaramadım"

Aydın'da zehirlenen köpeğine suni teneffüs yaptıktan sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan doktor, taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Aydın Devlet Hastanesinde görevli doktor Çağlar Doğrul, Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda Sibirya kurdu köpeğini gezdirmek için dışarı çıkarttı.

Doğrul, çöp konteynerinin yanında kemik yedikten kısa bir süre sonra yere düşen köpeğine müdahale etti. Adı "Poyraz" olan köpek, sahibi suni teneffüs yapmasına rağmen kurtarılamadı.

Bu esnada başı dönen ve ağzında uyuşukluk hisseden Doğrul da sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Doğrul'u önce çalıştığı hastaneye ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada zehirli bir maddeye maruz kaldığı tespit edilen Doğrul, 24 saat müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Olaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Doğrul, "Köpeğim bir çöp kutusunun yanında kemik yedikten sonra 100 metre yürüdük ve yere düştü. Suni teneffüs yaptım ama onu kurtaramadım. Çocuğum gibiydi. Tüm günümüz birlikteydi. İnsanın evladı ölse inanın aynı acıyı hisseder." dedi.

Veterinerle görüştüğünde köpeğin yediği kemikten zehirlenme olasılığının çok güçlü olduğunu söylediğine dikkati çeken Doğrul, otopsinin ardından ölüm sebebinin belli olacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
doktor köpek zehirlenme

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