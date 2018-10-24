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Köpeğine suni teneffüs yaptı, ölümden döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

Aydın'da sokağa bırakılan zehirli kemikleri yiyen 10 aylık Sibirya kurdu "poyraz" öldü. Zehir çok güçlüydü. Öyle ki, köpeğinin çırpınışlarını görüp suni teneffüs yapan doktor Çağlar Doğrul da zehirlendi. Doğrul’un ağzına bulaşan zehir az kalsın onu da öldürüyordu.

Köpeğine suni teneffüs yaptı, ölümden döndü!

Aydın Devlet Hastanesi’nde görevli olan doktor Çağlar Doğrul köpeği Poyraz ile gezmeye çıktı ve o andan sonra hayatının en zorlu anlarını yaşadı. Doğrul sahibi olduğu Sibirya kurdu olan ‘Poyraz’ Malazgirt Meydanı’ndaki bir torbanın içindeki zehirli kemikleri yedi ve fenalaştı.

NTV'nin haberine göre; Doktor Çağlar Doğrul, köpeğini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı ancak başarılı olamadı. Köpeği can çekişirken kendisinin de zehirlendiğini anladı. İlk olarak görev yaptığı hastaneye giden Doğrul’un durumu ciddi olduğu için oradan Aydın Menderes Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Yapılan araştırmanın ardından kemiklerin üzerine dökülen zehrin çok kuvvetli olduğu anlaşıldı. Ancak zehrin türünün Poyraz’ın otopsisi sonucu belli olacak.

Doktor Çağlar Doğrul köpeği birlikte yaşadıkları o anları şöyle anlattı:

Köpeğime müdahale ederken zehir bana da bulaştı. Ondan sonra bende de çarpıntı, bulantı ve kusma olunca Aydın Devlet Hastanesi’ne başvurdum.

Şüpheli bir besini yedikten bir 20 dakika sonra aniden kendiliğinden kasılmaları ve epilepsi nöbeti gibi bir nöbeti oldu. Ardından can havliyle yere yığılınca ben de onu tekrar döndürmek için müdahalede bulundum fakat maalesef başarılı olamadım. Suni teneffüs yaparken bulaşmış bana da zehir. Eğer çok az daha bulaşsaydı beni de aynı şekilde kaçınılmaz bir ölüm bekliyordu.

Benden aldılar maalesef can dostumu, yoldaşımı, biricik arkadaşımı benden aldılar.

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Aydın süni tenefüs Sibirya kurdu köpek çağlar doğrul

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