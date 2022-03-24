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  4. Köpeğine tekme atan kişiye "Bana vur" diyerek tepki gösterdi

Köpeğine tekme atan kişiye "Bana vur" diyerek tepki gösterdi

24.03.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kadın, gezdirdiği köpeğine tekme atan kişinin üzerine yürüyerek, "Bu kadar insafsızlık olur mu ? Bana vur bana" diyerek tepki gösterdi

Köpeğine tekme atan kişiye "Bana vur" diyerek tepki gösterdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'nde Rottweiler cinsi köpeğini gezdiren bir kişi, önce köpeğe tasmasının ipi ile vurdu, ardından da tekme attı.

Köpeğe tekme atan kişiyi gören bir kadın, evinden dışarı çıkarak tepki gösterdi. Kadın, köpeği gezdiren kişinin üzerine doğru yürüyerek, "Hayvanın dili yok, seni şikayet edeceğim. İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu ? Bana vur bana" dedi. Köpeğin sahibinin küfrederek kadının yanından gitmesini istedi. Kadın, "Gözüm ile gördüm dövdüğünü, hayvan 'dur' diyemiyor sana" diyerek tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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