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Köpeğini akrabalarının tecavüzünden kurtarmak için parka bıraktı

26.11.2020 11:54 | Son Güncelleme:
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Köpeğini akrabalarının tecavüzünden kurtarmak için parka bıraktı

Parkta bir banka bağlı olarak bulunan köpeğin yanında bir çocuk tarafından yazılmış notta, onu istismarcı yakınlarından kurtarmak istediği yazılıydı.

Bu üzgün köpek yavrusu hafta başlarında Mexico City’deki hayvan derneği Mascotas Coyoacan’daki iyi kalpli bir kadın tarafından kurtarıldı.

Parka bırakılmış köpeğin yanında bulunan notta, çocuğun onu istismarcı akrabalarından korumak istediği yazıyordu.
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Küçük çocuğun bıraktığı not yürek burkan cinstendi.
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Köpek, hayvan derneği gönüllüsü tarafından kurtarıldı. Şimdi ona yeni bir yuva aranıyor.
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Köpek, 22 Kasım günü parkta bir banka bağlı olarak gönülsüzce terk edildi.

Köpeğin yanında bulunan ve yürek burkan notta “Lütfen onu evlat edinin ve ona iyi bakın. Köpeğimi buraya bırakmak kalbimi kırıyor. Bu kararı verdim, çünkü akrabalarım onu istismar ediyordu. Onu böyle görmek benim için çok acı verici. Eğer bu notu okuyorsan lütfen onu sahiplen ve ona iyi bak. Eğer onu sahiplenmeyeceksen lütfen mektuba dokunma. Böylece başka bir insan notu okur ve onu sahiplenebilir. Teşekkürler” sözleri yer aldı.

Mascotas Coyoacan adlı bir hayvan derneğinin gönüllü üyesi parkta terk edilmiş köpek yavrusunu buldu. Köpeği doğrudan dernek barınağına götüren gönüllü, şimdi bu yavruya yeni bir yuva arıyor.

Notun ise, imla hataları nedeniyle bir çocuk tarafından yazıldığı düşünülüyor. Yavru köpeğin eski ismi ise geçmişteki kötü yaşamını unutabilmesi için Boston olarak değiştirildi.

Yavru köpek hayvan derneğine götürüldü.
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Eski yaşamını unutabilmesi için köpeğin ismi Boston olarak değiştirildi.
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