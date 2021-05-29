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Köpeğini balonlara bağlayarak uçuran Hintli YouTuber tepkilerin odağında

29.05.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistanlı YouTuber Gaurav Sharma köpeğini helyum gazıyla doldurulmuş balon bağlayarak uçurdu. Bu hareketiyle sosyal medyada tepki çeken Sharma takipçilerinden özür diledi ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Köpeğini balonlara bağlayarak uçuran Hintli YouTuber tepkilerin odağında

Hindistan polisi, Youtube kanalında köpeğini uçan balonlara bağlayarak havalandırdığı anların videosunu paylaşan kişiyi, artan tepkiler üzerine hayvanlara zulmettiği gerekçesiyle gözaltına aldı.

BBC'nin haberine göre, başkent Yeni Delhi'ye bağlı Malviya Nagar'da meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Gaurav Sharma isimli adamın evcil hayvanını, helyum gazıyla doldurulmuş renkli balonlara bağlayarak uçurmaya çalışması tepkilere yol açtı.

UÇAN KÖPEK BAŞKA BİRİ TARAFINDAN YAKALANDI

Yayınlanan videoda "Youtuber"ın balonlara bağlı hayvanı bir arabanın kasasına çıkarak uçurduğu ve hayvanın, yakındaki bir binanın ikinci katında bulunan başka bir kişi tarafından yakalandığı görüldü.

Videonun sosyal medyadan yayılması üzerine tepkilerin artması, Hindistan polisini harekete geçirdi.

Polis, "People for Animals" (PFA) isimli hayvan derneğinden gelen şikayet üzerine, hayvanlara zulmettiği gerekçesiyle Sharma'yı gözaltına aldı.

Söz konusu eylemiyle tepki çeken Sharma, çektiği videoyu Youtube kanalından kaldırarak takipçilerinden özür diledi.

Dört milyonun üzerinde takipçisi olan Youtuber, videoyu çekerken bütün güvenlik önlemlerini aldığını iddia ederek Dolar isimli köpeğini çocuğu gibi sevdiğini ifade etti.

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Hindistan

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