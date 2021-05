Köpeğini balonlara bağlayarak uçuran Hintli YouTuber tepkilerin odağında

Hindistan polisi, Youtube kanalında köpeğini uçan balonlara bağlayarak havalandırdığı anların videosunu paylaşan kişiyi, artan tepkiler üzerine hayvanlara zulmettiği gerekçesiyle gözaltına aldı.

BBC'nin haberine göre, başkent Yeni Delhi'ye bağlı Malviya Nagar'da meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Gaurav Sharma isimli adamın evcil hayvanını, helyum gazıyla doldurulmuş renkli balonlara bağlayarak uçurmaya çalışması tepkilere yol açtı.

Yayınlanan videoda "Youtuber"ın balonlara bağlı hayvanı bir arabanın kasasına çıkarak uçurduğu ve hayvanın, yakındaki bir binanın ikinci katında bulunan başka bir kişi tarafından yakalandığı görüldü.

Videonun sosyal medyadan yayılması üzerine tepkilerin artması, Hindistan polisini harekete geçirdi.

FLYING DOG VIDEO SPARKS MASSIVE OUTRAGE



Delhi-based YouTuber #GauravSharma arrested under Animal Protection Act for flying his pet dog after tying it to helium balloons. The viral video sparked massive outrage on social media platforms. WATCH! pic.twitter.com/Y0RFJxOfjw