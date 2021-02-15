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  4. Köpeğini bırakıp giden bile var! Takside unutulanlar şoke etti

Köpeğini bırakıp giden bile var! Takside unutulanlar şoke etti

15.02.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Köpeğini bırakıp giden bile var! Takside unutulanlar şoke etti

İzmir'deki taksilerde yılda binin üzerinde eşya unutulurken, listenin başında; cep telefonu, çanta ve bebek arabası geliyor. Takside köpeğini bırakıp giden bile olurken, dijital taksicilik sistemi EnTaksi ile unutulan eşyalar müşterilere teslim ediliyor.

İzmir kent merkezinde hizmet veren 2 bin 823 takside, her yıl binin üzerinde eşya unutuluyor. Bunlar arasında şemsiyeden kıyafete, kitaptan bilgisayara kadar çok sayıda eşya yer alıyor. Takside köpeğini bırakıp gidenler bile olurken, listenin ilk sırasında cep telefonu geliyor. Cep telefonun; çanta ve bebek arabası izliyor.

Öte yandan bu eşyaları sahiplerine ulaştırmak amacıyla İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Haber Merkezinde titiz bir çalışma yürütülüyor. Vatandaşlardan gelen başvurular ve şoförlerin bildirimleri değerlendiriliyor, hangi eşyanın kime ait olduğu belirlenip hızlıca teslim ediliyor.

2020'DE HİZMETE SUNULDU

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, 2020’nin ilk günlerinde hizmete sundukları EnTaksi İzmir sayesinde başarı oranının büyük ölçüde arttığını açıkladı. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Anık, dijital taksicilik sistemi kayıtlarından kayıp eşyalara ve sahiplerine eskiye göre daha kısa sürede ulaştıklarını dile getirdi, şunları söyledi:

"Hangi aracın, ne zaman ve hangi yöne yolcu taşıdığını teknolojik altyapımız sayesinde tespit ediyoruz. Düşürülen ve unutulan ne varsa hangi araçta olduğunu belirleyebiliyoruz. Çoğu zaman şoför arkadaşlarımız, yolculardan bildirim gelmeden bunları bulup bize iletiyor. Bu alanda daha önce de örnek başarıya sahiptik, dijital taksicilik sistemine geçtikten sonra daha da iyi duruma geldik."

Kaynak: İHA

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