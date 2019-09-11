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Köpeğini bulan kişiye 500 TL para ödülü verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yaşayan Ali Şen, pincher cinsi köpeğini bulan kişiye söz verdiği gibi 500 TL para ödülü verdi.Zonguldak’ın Terakki Mahallesi’nde yaşayan Ali Şen’in (35) pincher cinsi köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı.

Köpeğini bulan kişiye 500 TL para ödülü verdi

Zonguldak’ta yaşayan Ali Şen, pincher cinsi köpeğini bulan kişiye söz verdiği gibi 500 TL para ödülü verdi.
Zonguldak’ın Terakki Mahallesi’nde yaşayan Ali Şen’in (35) pincher cinsi köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı. Mahalle sakinlerinden Gökdeniz Aktaş, pincher cinsi köpeği çocukların elinden alarak sahibi Ali Şen’e teslim etti. Şen, söz verdiği gibi köpeği bulan Aktaş’a 500 TL para ödülü verdi.
Ali Şen, söz verdiği gibi para ödülünü verdiğini söyleyerek, ’’Köpeğim birkaç önce bahçemden alınmıştı. Sağ olsun Gökdeniz Aktaş isimli arkadaşımız köpeği götüren çocukların ellerinden alarak bana getirdi. Ben de söz verdiğim gibi 500 TL para ödülü verdim. Çocukların köpeği oyun oynamak için götürdüklerini öğrendik. Bu yanlış. Keşke bana söyleseydiler ben zaten köpeği onlara sevdirirdim. Neyse önemli olan benim köpeğime kavuşmam. Gökdeniz isimli arkadaşa teşekkür ediyorum" dedi.

Köpeğini bulan kişiye 500 TL para ödülü verdi

Köpeğini bulan kişiye 500 TL para ödülü verdi

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