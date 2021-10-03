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  4. Köpeğini darp ettiği görüntüler tepki çekmişti! 1500 lira cezayla serbest bırakıldı

Köpeğini darp ettiği görüntüler tepki çekmişti! 1500 lira cezayla serbest bırakıldı

03.10.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de köpeğine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yakalanan ve doktor olduğu öne sürülen A.A.G hakkında bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Maltepe’de doktor olduğu öne sürülen A.A.G.’nin evinin bahçesinde beslediği ‘golden’ cinsi köpeğine şiddet uygulandığı görüntüler büyük tepki toplamıştı.

GÖZALTINA ALINDI SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 11.30 sıralarında bir ikametin arka bahçesinde bir köpeğin kulübeden çıkarılıp dövülmesi olayı ile ilgili yaptığı detaylı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şahsın A.A.G.(62) isimli şahıs olduğu tespit etti. Şüpheli şahıs Maltepe Yalı Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli A.A.G. ifadesinde, bahse konu köpeğin kızına ait olduğunu, Çekmeköy ilçesinde bulunan bir köpek otelinde olduğunu söyledi. Şüphelinin beyanı üzerine köpek, sahibine teslim edilmek üzere polis ekiplerince muhafaza altına alındı. İlgili mevzuat gereği hakkında adli işlem yapılan şüpheli hakkında bin 500 lira cezai işlem uygulandı. (İHA)

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