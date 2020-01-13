HABER
  4. Köpeğini dövdüğü için tartıştığı babasını öldüren Batuhan tutuklandı

Köpeğini dövdüğü için tartıştığı babasını öldüren Batuhan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, köpeğini dövdüğü için tartıştığı babası Ali S.'yi (40) pompalı tüfekle vurarak öldüren Batuhan S.

Köpeğini dövdüğü için tartıştığı babasını öldüren Batuhan tutuklandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, köpeğini dövdüğü için tartıştığı babası Ali S.'yi (40) pompalı tüfekle vurarak öldüren Batuhan S. (20), mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Irmak Apartmanı'nda meydana geldi. Batuhan S., köpeğini dövdüğünü iddia ettiği babası Ali S. ile tartışmaya başladı. Bu sırada evdeki pompalı tüfeği alan Batuhan S., mutfakta kahvaltı yapan babasına ateş açtı. Ali S., kanlar içinde yığılırken, eşi Sevgi S.'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali S.'nin öldüğü belirlendi.
TESLİM OLDU
Olayın ardından kaçan Batuhan S., Akçay Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu. Batuhan S., buradaki ifadesinde babasıyla sürekli tartıştıklarını, bugün de babasının köpeğini dövdüğünü bunun üzerine kavga ettiklerini söyledi. Batuhan S. evdeki tüfeği alıp mutfakta oturan babasının başına doğru iki el ateş ettiğini söyledi.
Batuhan S., bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Batuhan S., tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan otopsinin tamamlanmasının arıdından yakınlarınca teslim alınan Ali S.'nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Güre Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası, Güre mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
Çanakkale’de tütün operasyonuÇanakkale’de tütün operasyonu
Bağcılar’da iki araç kaza yaptı, tramvay seferleri durduBağcılar’da iki araç kaza yaptı, tramvay seferleri durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da lüks otomobili çaldı, JASAT dedektiflerinden kaçamadı

Lüks otomobili çaldı, JASAT dedektiflerinden kaçamadı

İstanbul'da kamyonet önce taksiye, ardından direğe çarptı! Tramvay seferleri aksıyor

İstanbul'da tramvay seferlerini aksatan kaza!

İstanbul Büyükada'da 'atlarımızı geri verin' eylemi!

'Atlarımızı geri verin' eylemi!

Ayşe Acar cinayetinde yeni gelişme! Öldürmeyi planladığı mektubunda ortaya çıktı

Ayşe'yi öldürmeden önce yazdığı mektup ortaya çıktı

Düzce'de otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye şoför yetiştirdi

Otobüste korkutan an! Acile yetiştirdi

19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor

19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.