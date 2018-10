Köpeğini kurtarmak için suni teneffüs yapan doktor ölümden döndü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde sokağa bırakılan zehirli kemikleri yiyen Sibirya kurdu cinsi 'Poyraz' isimli 10 aylık köpek, öldü. Köpeğinin can çekiştiğini görüp, suni teneffüs yaparak kurtarmak isteyen Dr. Çağlar Doğrul da zehirlenince, hastanede tedaviye alındı.

Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli Ortopedi Uzmanı Dr. Çağlar Doğrul, köpeği 'Poyraz'ı yanına alarak dün saat 20.30 sıralarında gezintiye çıktı. Malazgirt Meydanı'na geldiklerinde, Uzm. Dr. Çağlar Doğrul'un Sibirya kurdu cinsi köpeği 'Poyraz, bir torbanın içinde bırakılan kemikleri yedi. 'Poyraz' kısa süre sonra zehirli kemikler nedeniyle yere yığıldı. Köpeğinin can çekiştiğini gören Uzm. Dr. Doğrul, 'Poyraz'ı kurtarmak için suni teneffüs yaptı, ancak başarılı olamadı. 'Poyraz' ölürken, Uzm. Dr. Çağlar Doğrul kendisinin de zehirlendiğini anladı.

İlk olarak görev yaptığı hastaneye giden Uzm. Dr. Doğrul, ardından Aydın Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yapılan araştırmada, kemiklerin üzerine dökülen maddenin kuvvetli bir zehir olduğu anlaşıldı. Zehrin türünün köpeğe yapılacak nekropsi sonucu belli olacağı belirtildi.

'ONU KURTAMAK İSTERKEN BEN DE ZEHİRLENDİM'

Hastanede tedavisi süren Uzm. Dr. Çağlar Doğrul, köpeği 'Poyraz' ile birlikte yaşadıkları o anları şöyle anlattı:

"Köpeğime müdahale ederken zehir bana da bulaştı. Ondan sonra bende de çarpıntı, bulantı ve kusma olunca, Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdum. Köpeğimin, şüpheli bir besini yedikten 20 dakika sonra, aniden kendiliğinden kasılmaları ve epilepsi nöbeti gibi bir nöbeti oldu. Ardından can havliyle yere yığılınca ben de onu tekrar hayata döndürmek için müdahalede bulundum, fakat maalesef başarılı olamadım. Suni teneffüs yaparken bana da zehir bulaşmış. Eğer çok az daha bulaşsaydı beni de aynı şekilde kaçınılmaz bir ölüm bekliyordu. Maalesef can dostumu benden aldılar. Yoldaşımı, biricik arkadaşımı benden aldılar."

