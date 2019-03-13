ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi köpeğini kurtarmak için yanan eve girdi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kahraman ilan edilen adam olaydan hafif yaralarla kurtuldu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine evde yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken köpeğinin içeride kaldığını fark eden ev sahibi, köpeğini kurtarabilmek için itfaiye ekiplerinin arasından yanan eve girdi. Kısa bir süre sonra köpeğiyle birlikte dışarı çıkan adam sosyal medya kullanıcıları tarafından kahraman ilan edildi. Yangında hafif yaralanan 3 çocuk babası Jose Guzman, “Bana veya ikimize bir şey olabileceğini biliyordum. O an bunu düşünmedim. Bu köpek benim ailemin bir parçası. Bunu ailemdeki herkes için yaparım” dedi.

