HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köpeğini kurtarmak isterken indiği 30 metrelik falezlerde mahsur kaldı

Köpeğini kurtarmak isterken indiği 30 metrelik falezlerde mahsur kaldı

25.05.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ANTALYA'da 30 metrelik falezlerdeki sarp kayalıktan inen köpeğini kurtarmak için peşinden inen trans birey T.A. (31) mahsur kalınca polis, deniz polisi ve itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye görevlileri kurtarmak için hazırlık yaparken T.A., bu sırada tırmanarak yukarı çıktı, köpek ise deniz polisi tarafından bota alındı.

Köpeğini kurtarmak isterken indiği 30 metrelik falezlerde mahsur kaldı

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’nda bulunan falezlerde meydana geldi.T.A. isimli şahıs köpeğiyle birlikte falezlerde gezintiye çıktı.

Köpek bu esnada patika ve kayalık alandan kayalıkların olduğu falezlerin denizle buluştuğu kısma doğru inmeye başladı. Köpeği olduğu noktadan almak için 30 metrelik falezlerden inen T.A., dik ve sert kayalıktan dolayı köpeğin olduğu yere ulaşamadı. Olduğu yerde mahsur kalan T.A.'yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TIRMANARAK YUKARI ÇIKTI

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, deniz polisi ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri, denizden kayalıkta mahsur kalan T.A.’yı kurtarmak için çalışma başlattı. Köpeği bulmak için de jet-ski ile çevrede araştırma yaptı.

Polis ekipleri denizden T.A.'ya ulaşamayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtarma çalışması yapmak için hazırlanırken bu esnada T.A., bulunduğu 30 metrelik kayalıktan tırmanıp yukarı çıktı.

Kıyıda mahsur kalan köpek ise bir süre sonra deniz polisleri tarafından bota alınarak Kaleiçi'nde yer alan Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürülerek T.A.’ya teslim edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En eğlenceli düğün kazaları En eğlenceli düğün kazaları
Görev sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu!Görev sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu!
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Elazığ'daki karakol bahçesinde silah sesleri!

Elazığ'daki karakol bahçesinde silah sesleri!

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Ahlaksız teklifi ifşa etti

Ahlaksız teklifi ifşa etti

25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.