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  4. Köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam girdiği kuyudan canlı çıkamadı

Köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam girdiği kuyudan canlı çıkamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 23:46 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde 4.5 metrelik su kuyusuna düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam aynı kuyuda yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesindeki Hüseyin Onbaşı Mahallesinde bir ikametin bahçesinde meydana geldi.

GİRDİĞİ KUYUDAN ÇIKAMADI

Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki KOAH hastası Yakup Koşan’ın köpeği, evin bahçesinde bulunan kuyuya düştü. Müstakil evinin bahçesinde bulunan 4.5 metre yükseklikteki kuyudan köpeğini kurtarmak isteyen Koşan, ip ile girdiği su kuyusundan bir daha geri çıkamadı. Durumu fark eden yakınları ise olayı 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Koşan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KÖPEĞİNİN CANSIZ BEDENİ DE KUYUDAN ÇIKARILDI

Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı alanda savcının gelmesiyle Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. Koşan’ın cansız bedeni incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kuyudan çıkartıldı. Ardından kuyuya düşen köpeğin cansız bedeni de ekipler tarafından kuyudan çıkarıldı.

Koşan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA)

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kırıkkale yakup koşan

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