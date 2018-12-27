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Köpeğini otomobile bağlayarak koşturan kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 17:48 | Son Güncelleme

Başkentte köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp koşturan kişi gözaltına alındı - Şüpheli, ifadesinde köpeği araca sığdıramadığı için iple bağlayıp götürmeye çalıştığını iddia etti

Başkentte köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp koşturan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve çok sayıda kişinin tepkisine neden olan, bir kişinin köpeğini 06 BGR 50 plakalı otomobilinin arkasına bağlayarak koşturduğu görüntüsü üzerine harekete geçti.

Ekipler, söz konusu otomobilin sürücüsünün Emrah T. olduğunu tespit etti.

Emrah T, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Emrah T'nin, Ahi Evran Mahallesi OSB’de gerçekleştiğini söylediği olayla ilgili suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Kangal cinsi köpeğini dükkana götürmek için araca bindirmeye çalıştığını ancak iri olmasından dolayı köpeği aracına sığdıramadığını iddia eden zanlı, bunun üzerine köpeği, tasmasına ip bağlayarak yakın mesafedeki dükkanına kadar yavaş yavaş götürdüğünü anlattı.

Zanlı Emrah T, amacının köpeğe eziyet etmek olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

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