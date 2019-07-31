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Köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak götüren kişiye 773 TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'de köpeğini iple otomobilin arkasına bağlayarak götüren C.Ç.'ye 773 TL para cezası uygulandı.

Köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak götüren kişiye 773 TL ceza

Gurbet GÖKÇE/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de köpeğini iple otomobilin arkasına bağlayarak götüren C.Ç.'ye 773 TL para cezası uygulandı.
Kırklareli'de C.Ç., dün otomobilinin arkasına iple bağladığı köpeğini götürürken, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki gösterdi. Kentte, hayvanseverlerin başvurusu üzerine polis, C.Ç.'yi yakaladı. C.Ç. polisteki ifadesinde köpeğin kendisine ait, götürdüğü mesafenin de kısa olduğunu belirterek, "Otomobilin deri koltuklarına zarar vermesin diye böyle bir yola başvurdum. Büyük bir hata yaptığımı sonradan anladım. Herkesten ve hayvanseverlerden özür dilerim. Köpeğimi çok seviyorum, büyük bir yanlış yaptım" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü, C.Ç.'ye, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 773 TL idari para cezası uyguladı.
Kırklareli Valiliği de olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde ilimizde yaşanan aracın arkasına köpeğin bağlanarak eziyet edilmesi olayı ile ilgili gerekli incelemeler tamamlanmıştır. Olayı yapanlar bulunmuş, haklarında yasal işlemler yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

FOTOĞRAFLI

Köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak götüren kişiye 773 TL cezaKöpeğini otomobilin arkasına bağlayarak götüren kişiye 773 TL ceza

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